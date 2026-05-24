Врач посоветовал, как правильно удалить клеща без пинцета

Если после прогулки на природе вы обнаружили присосавшегося клеща, а под рукой нет пинцета, его можно извлечь с помощью прочной нити — об этом рассказала заведующий отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.

Специалист пояснила, что для удаления паразита нужно сделать из нити петлю и накинуть её как можно ближе к хоботку клеща.

«Если нет пинцета, можно использовать прочную нить: сделать петлю, накинуть ее как можно ближе к хоботку клеща и аккуратно, без рывков, выкручивать и подтягивать паразита. Не тяните резко — важно достать клеща целиком. Можно слегка покачивать нить из стороны в сторону, но не вращать», — сказала эксперт.

После успешного удаления необходимо промыть место укуса водой с мылом, а также тщательно вымыть руки, пишет РИА Новости. Если с собой нет антисептика, достаточно обработать ранку чистой водой.

«Не используйте масло или спирт — это может повысить риск заражения: масло блокирует доступ кислорода, а спирт вызывает химическое раздражение. В ответ на угрозу клещ инстинктивно опорожняет кишечник и слюнные железы и выбрасывает всё содержимое в ранку. Вместе с этой жидкостью в кровь попадают возбудители инфекций», — добавила Любовь Семейкина.

