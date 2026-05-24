В Госдуме рассмотрят законопроекты о повышении налоговых пошлин для мигрантов

На следующей неделе Госдума приступит к рассмотрению законопроектов, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере МАХ.

По его словам, предлагается повысить налоговые пошлины для мигрантов. В 12 раз (с 4200 до 50 000 рублей) могут быть повышены пошлины при оформлении российского гражданства, в 8 раз (с 1920 до 15 000 рублей) — при оформлении разрешения на временное проживание и в 5 раз (с 6000 до 30 000 рублей) — при оформлении вида на жительство.

Также планируется увеличить пошлину за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов — до 15 000 рублей за каждого иностранного специалиста.

«Все это будет способствовать наведению порядка в миграционной сфере, а также принесет дополнительные доходы в бюджет, которые прогнозно составят 15 млрд рублей в год», — отметил Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы добавил, что в настоящее время на рассмотрении депутатов находится 10 законодательных инициатив, регулирующих вопросы миграции.

«Начиная с 2024 года принято 22 федеральных закона в этой части», — подчеркнул политик.

По его словам, те, кто хочет жить в России, стать её гражданином, должны соответствовать заданным стандартам: знать русский язык, соблюдать законы РФ, уважать традиции, историю и культуру.