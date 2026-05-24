Мошенники перед Днем защиты детей рассылают поддельные уведомления

В преддверии Дня защиты злоумышленники рассылают поддельные уведомления от имени образовательных учреждений. В сообщениях содержится предложение оплатить так называемое «страхование» ребёнка — якобы для участия в праздничных мероприятиях. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс‑службу МВД РФ.

«В 2026 году зафиксированы случаи рассылки поддельных уведомлений от имени образовательных учреждений с предложением платного "страхования" ребенка к участию в праздничных мероприятиях, а также схемы с предложением фиктивных летних подработок для несовершеннолетних», — рассказали в пресс-службе.

В МВД подчеркнули, что в предпраздничный период число подобных мошеннических атак традиционно растёт.