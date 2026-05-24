Водителей такси смогут отключать от агрегаторов за нарушения режима труда и отдыха

Российские власти планируют разработать механизм, при котором водителей смогут отключать от сервисов заказа такси при несоблюдении режима труда и отдыха. Это следует из утвержденного правительством РФ документа.

По задумке, будет возможность отключать водителя от агрегатора и в случае грубых или постоянных нарушений законов России, касающихся безопасности движения.

Такие меры должны быть проработаны к 2029 году Минтрансом, МВД России, региональными властями при участии сервисов такси. По итогам ожидается доклад в кабмин.

Согласно законодательству, нормальная продолжительность рабочей недели для водителей такси не должна превышать 40 часов. При пятидневке водитель ежедневно должен трудиться не больше 8 часов, при суммированном учете смену можно продлить до 10-12 часов, пишет ТАСС. На каждые 4,5 часа за рулем водитель обязан делать перерывы для отдыха минимум на 45 минут (их можно делить на части).