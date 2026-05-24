Онколог рассказала о связи хронического стресса и рака

Хронический стресс делает организм более уязвимым к болезням, одним из наиболее серьезных предположений является его связь с развитием онкологических заболеваний. Об этом 24 мая рассказала врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе.

«На самом деле стресс — это естественная реакция тела на угрозу или сильное напряжение. В древности он помогал людям выживать <...> Кратковременный стресс даже полезен — ведь он активизирует ресурсы организма, помогает преодолеть трудности. А вот когда напряжение становится постоянным, это превращается в серьезную угрозу для здоровья», — поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, в результате хронического стресса в кровь выбрасываются адреналина, кортизола и норадреналина, которые при длительном воздействии начинают негативно влиять на организм: сердце работает на пределе, сосуды спазмируются, иммунитет ослабевает. Кроме того, нарушаются пищеварительная и эндокринная системы, а также обмен веществ, из-за чего организм сильно ослабевает и становится уязвимым к различным болезням.

Уточнятся, что современные исследования не подтверждают, что стресс является прямой причиной рака, однако учеными были обнаружены несколько путей, через которые он может способствовать развитию заболевания.

«Прежде всего, стресс подавляет иммунную систему — а это главный защитник организма от раковых клеток. Иммунные клетки распознают и уничтожают аномальные образования, но при хроническом напряжении их активность резко снижается», — объяснила Пурцхванидзе.

Помимо этого, стресс может провоцировать длительные воспалительные процессы. Ученые также утверждают, что стресс влияет на здоровье через изменение образа жизни.

«Современные рекомендации сводятся к следующему: необходимо научиться управлять стрессом, поддерживать здоровый образ жизни, регулярно проходить медицинские осмотры», — заключила врач.