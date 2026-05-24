Психолог рассказала о ранних игнорируемых симптомах выгорания

Выявление ранних признаков выгорания позволяет вовремя притормозить, прежде чем состояние перейдет в хроническую форму и начнет негативно сказываться на здоровье, отношениях и качестве жизни. Об этом 24 мая сообщила психоаналитический психотерапевт, психолог сервиса «Ясно» Мария Игнатьева.

Изображение создано нейросетью

По ее словам, самый первый признак — усталость. Ее, как отметила эксперт, чаще всего игнорируют.

«Это самый характерный и при этом самый игнорируемый симптом. Выходные не помогают восстановиться, отпуск дает облегчение лишь на пару дней, а утро начинается с ощущения, будто вы и не спали. Когда отдых перестает работать должным образом, это означает, что истощение масштабнее обычной физической усталости. Ваша психика сигнализирует о том, что ресурсы организма не восполняются привычными способами», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Психолог отметила, что одним из признаков является снижение концентрации и продуктивности: привычные задачи начинают требовать больше усилий, появляется рассеянность, ошибки в обычных делах и ощущение, что мышление работает хуже. По ее словам, при перегрузке нервная система экономит ресурсы, в первую очередь сокращая внимание и оперативную память, поэтому когнитивные функции начинают работать в «аварийном режиме».

Также она указала на эмоциональную отстраненность и раздражительность, когда ранее интересные или приятные вещи могут вызывать безразличие или раздражение, а общение с коллегами, детьми или партнером воспринимается как дополнительная нагрузка. По ее словам, такая отстраненность становится защитной реакцией на истощение внутренних ресурсов.

Кроме того, специалист обратила внимание на потерю смысла и мотивации, когда работа и привычные занятия перестают приносить удовлетворение, возникают вопросы о смысле происходящего, на которые человек не находит ответа.

«Головные боли, бессонница, частые простуды, мышечное напряжение, проблемы с пищеварением — физиологические проявления могут указывать на истощенность организма и работу «на пределе». Медицинские обследования не выявляют патологий, но тело продолжает сигнализировать о том, что психика отказывается признавать. Соматизация — способность тела выражать то, что не удается описать словами, — один из самых показательных индикаторов перехода внутреннего конфликта в хроническую фазу», — рассказала она.

По словам эксперта, выгорание не развивается по прямой, а носит циклический характер, потому что обостряется в периоды высокой нагрузки и может временно ослабевать за счет отдыха. Однако без изменений в образе жизни и отношения к себе состояние со временем возвращается вновь.