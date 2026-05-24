О наиболее опасных схемах обмана в сфере ЖКХ рассказали россиянам

Пять самых распространенных схем мошенничества в сфере ЖКХ за май возглавили фальшивые сообщения о задолженностях от «Инфоцентра ЖКХ». Об этом 24 мая сообщил заслуженный юрист РФ, ученый-правовед, руководитель проекта «Не дай себя обмануть».

«Наш проект подготовил топ-5 схем обмана в сфере ЖКХ в мае. На первом месте — сообщение в мессенджере и на почте от некоего «Инфоцентра ЖКХ» о наличии задолженности. Зафиксировано нарушение срока оплаты коммунальных услуг. Начислен штраф и сформирована задолженность. Во избежание дополнительных начислений рекомендуется оплатить», — рассказал Соловьев.

На втором месте по опасности находятся сообщения якобы от управляющих компаний об «уточнении личных данных жильцов», которые могут приходить через фальшивые домовые чаты с последующим предложением пройти по ссылке или ввести код для «подтверждения», пишут «Известия».

Третья схема связана с голосованием по вопросам установки домофонов: мошенники ссылаются на решение общего собрания и заставляют жертв проголосовать онлайн для «легитимности» документа. Четвертая — фальшивые квитанции для сверки или доплаты налога на имущество.

Пятую позицию занимает «онлайн-голосование» за работы во дворе — высадку цветов, ямочный ремонт, покраску скамеек или установку навеса, где злоумышленники требуют перейти по присланной ссылке для участия.