Эксперт рассказала о способе восстановления неучтенного пенсионного стажа

Периоды работы, которые не были отражены в трудовой книжке, можно восстановить для формирования необходимого пенсионного стажа через обращение в Социальный фонд России (СФР). Об этом 24 мая сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

«На основе выписки из индивидуального лицевого счета можно получить информацию о периодах трудовой деятельности, а также о социально значимых периодах, которые вошли в расчет стажа. Если по какой-то причине часть периодов не была отражена, необходимо обратиться в СФР с заявлением и приложить документы, подтверждающие «выпавший» стаж», — сказала Финогенова в беседе с «РИА Новости».

Эксперт уточнила, что пенсионный стаж формируется из всех периодов официальной занятости. В него включен трудовой стаж до 2002 года, в том числе советский период, и страховой стаж после 2002 года.

По словам Финогеновой, в страховой стаж также входят социально значимые периоды, когда гражданин не работал по объективным причинам. К ним относятся служба в армии, получение пособия по безработице, уход за ребенком до полутора лет или инвалидом I группы. За эти годы также начисляются пенсионные баллы.

Профессор подчеркнула, что объем стажа напрямую влияет на количество баллов, учитываемых при расчете выплат. Ошибки могут возникать вследствие технических сбоев в системе СФР или из-за передачи некорректных данных работодателем.

