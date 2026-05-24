Ученые связали нарушения сна с риском развития деменции

Нарушения ритмов сна, вызванные стрессом, старением или хроническими заболеваниями, напрямую ведут к накоплению токсичных отходов в тканях мозга и развитию когнитивных нарушений. Об этом сообщил журнал Medical Xpress.

Согласно исследованию, сон представляет собой не просто период отдыха, а высокоорганизованное состояние, координирующее химические процессы, движение сосудов и поток спинномозговой жидкости. Этот процесс необходим для работы глимфатической системы — сети очистки мозга.

«Сон — это не спокойное или бездействующее состояние. Во время сна мозг переходит в скоординированный ритм, который, по-видимому, поддерживает одну из его важнейших функций по поддержанию жизнедеятельности», - подчеркнул американский нейробиолог из Медицинского центра Университета Рочестера Майкен Недергаард.

Как отмечает специалист, во время фазы медленного сна такие нейромодуляторы, как норадреналин, серотонин, дофамин и ацетилхолин, синхронизируются в низкочастотные колебания. Эти ритмы запускают изменения в размере кровеносных сосудов (вазомоции), которые проталкивают спинномозговую жидкость через ткани. В процессе такой циркуляции из мозга удаляются метаболические отходы, включая бета-амилоид и тау-белки, накопление которых характерно для болезни Альцгеймера.

По словам Недергаард, в течение десятилетий специалисты думали о сне прежде всего с точки зрения памяти и восстановления. Сейчас же зарождается идея, что сон — это еще и состояние активного транспорта жидкости, помогающее поддерживать здоровье мозга.

Исследование показывает, что депрессия, сердечно-сосудистые патологии и старение мешают нормальной работе глимфатической системы. По мнению автора обзора, эти разные состояния сходятся в одной биологической проблеме — нарушении ритмов, необходимых для вымывания токсинов.

В качестве потенциального биомаркера здоровья мозга ученые предлагают использовать вариабельность сердечного ритма. Колебания времени между ударами сердца во сне тесно связаны с нейрохимическими процессами в мозге. Поскольку этот показатель уже отслеживается носимыми гаджетами, он может стать простым неинвазивным способом выявления людей с повышенным риском развития деменции еще до появления первых симптомов.