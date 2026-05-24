В МВД сообщили о новой схеме мошенников с чатами заработка в Telegram

Дистанционные мошенники начали использовать новую схему обмана, в рамках которой добавляют потенциальных жертв в закрытые чаты с обещаниями «гарантированного» заработка от инвестиций. Об этом 24 мая свидетельствуют данные МВД.

Злоумышленники через Telegram включают пользователей в закрытые каналы, где размещается реклама сверхвысокой доходности от вложений. Организаторы схемы подчеркивают, что инвестировать можно любую, даже незначительную сумму, обещая при этом быструю прибыль, размер которой значительно превышает объем депозита.

По данным ведомства, такие обещания вводят людей в заблуждение, после чего они соглашаются на участие в проекте и переводят средства, однако обещанных выплат не получают. После того как жертва делает первый взнос, мошенники под различными предлогами требуют повторного пополнения счета, продолжая выманивать и похищать деньги.

В МВД России в связи с распространением данной схемы призвали граждан не поддаваться на обещания легкого заработка с высоким процентом.