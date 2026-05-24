Россиян предупредили о последствиях поедания продуктов до оплаты

Ребенок просит воду, покупатель открывает батончик у полки или отпивает из бутылки по дороге к кассе — в обычной жизни такие ситуации кажутся безобидными. Однако российское право оценивает их иначе, и в некоторых случаях это может обернуться административным или даже уголовным наказанием, рассказал вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.

Товар на полке остаётся имуществом магазина до момента оформления покупки. По Гражданскому кодексу выставление товара в месте продажи считается публичной офертой, а договор розничной купли-продажи обычно подтверждается оплатой и выдачей чека. Поэтому до расчёта у покупателя есть намерение купить вещь, но нет полной правовой защиты, как у собственника уже оплаченного товара.

«Если покупатель открыл бутылку воды, сохранил упаковку, предъявил её на кассе и оплатил, ситуация обычно остаётся бытовой. Иначе оценивается случай, когда человек съел товар, спрятал упаковку, прошёл расчётную зону и попытался выйти. Тогда у магазина появляются основания говорить о мелком хищении по статье 7.27 КоАП РФ, а при большей стоимости вопрос может перейти уже в уголовную плоскость», — пояснил эксперт.

Особую осторожность стоит проявлять с весовыми товарами: бананы, конфеты, орехи, ягоды нужно сначала взвесить в полном виде. Если часть съедена до взвешивания, касса не сможет корректно определить цену, и даже при готовности оплатить у покупателя возникнет спор.

Магазин вправе вызвать полицию, если считает, что товар похищен, пишет агентство «Прайм». Охрана может удержать человека на месте правонарушения только для передачи сотрудникам полиции — сами продавец или охранник не признают покупателя виновным, окончательную оценку дают уполномоченные органы и суд с учётом записи камер, показаний сотрудников и факта оплаты, рассказал эксперт.

«При конфликте из-за открытого товара разумнее сразу предложить оплату и предъявить упаковку. Для крупных споров возможна медиация — добровольная процедура с нейтральным посредником. Главное правило: взяли товар до кассы — сохраните упаковку, предъявите её при расчёте и оплатите до выхода из магазина», - заключил Дмитрий Хрулев.