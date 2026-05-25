Всемирный день щитовидной железы отмечают 25 мая

Ежегодно 25 мая во многих странах отмечается Всемирный день щитовидной железы (англ. World Thyroid Day).

Дата вошла в календарь в 2009 году, когда Европейская тироидная ассоциация (англ. European Thyroid Association, ЕТА — эта организация занимается изучением вопросов, связанных с щитовидной железой и ее заболеваниями) предложила отмечать день, посвященный данной теме, 25 мая на международном уровне. Эту инициативу поддержали и другие врачебные сообщества подобной направленности, работающие в Азии, Северной и Латинской Америке.

Новый всемирный день в календаре помогает проводить дополнительные мероприятия, направленные на повышение уровня информированности общества о возможных заболеваниях щитовидной железы и методах их предотвращения, а также на пропаганду современных методов профилактики и лечения болезней этого органа.

Щитовидная железа («щитовидка») считается одним из самых больших органов эндокринной системы. Она вырабатывает гормоны, регулирующие обмен веществ в организме, влияющие на рост клеток и развитие организма. Гормоны щитовидной железы способствуют урегулированию потребления кислорода тканями организма, они отвечают за нормальную работу иммунной системы: стимулируют её клетки, с помощью которых организму приходится бороться с инфекциями. Таким образом, щитовидная железа оказывает влияние на все стороны жизни человека, в том числе даже на его настроение и внешний вид.

Согласно медицинской статистике, различными неполадками в работе щитовидной железы страдает до трети всего населения планеты. Узловые образования выявляются у 30 процентов взрослых людей, зоб (увеличение железы в результате дефицита йода) — у 10–30 процентов. А по данным Всемирной организации здравоохранения, эндокринные нарушения в организме человека находятся на втором месте по распространению после сахарного диабета.

Между тем, большинство заболеваний этого важного органа на сегодняшний день считаются излечимыми. Что касается заболеваний, вызванных дефицитом йода, то их вполне можно предотвращать — например, с помощью программ всеобщего йодирования пищевой соли, которая действует во многих странах мира. Источниками йода в питании служат морепродукты: морская капуста, кальмары, печень трески, морская рыба, креветки.

Во Всемирный день щитовидной железы медицинские организации проводят специализированные акции — конференции, форумы, семинары, на которых обсуждаются вопросы диагностики, лечения и профилактики заболеваний. В России в этому Дню приурочена Неделя профилактики заболеваний эндокринной системы.