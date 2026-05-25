День филолога в России отмечают сегодня

Ежегодно 25 мая в России отмечается День филолога. Эта дата является профессиональным праздником для всех, кто так или иначе связан с филологией — выпускников и преподавателей филологических факультетов, учителей русского языка и литературы, работников библиотек, переводчиков и просто ценителей родного языка и литературы. Логично, что он отмечается на следующий день после Дня славянской письменности и культуры.

Изображение создано нейросетью

Впервые день филолога в СССР отметили 25 мая 1989 года в Московском государственном университете (МГУ) по инициативе преподавателей и студентов. Традиция прижилась, и вскоре праздник стал популярен в академической среде.

Филология (от греч. φιλολογία, «любовь к слову») — область знания, изучающая письменные тексты и на основе их содержательного, языкового и стилистического анализа — историю и сущность духовной культуры данного общества. Грамотная, красивая речь, знание правил и понимание механизмов развития языка, создания и интерпретации различных текстов — пространство деятельности филолога.

Полагают, что филология возникла в Древней Индии и Греции. В связи с этим, классической филологией называют филологию греческого, латинского и санскритского языков.

В 17-18 веках филология сложилась как наука, изучающая древнюю культуру (язык, литературу, историю, философию, искусство, традиции в их взаимосвязанности). Поэтому через исследование словесности в том или ином ее виде филологи изучают культуру разных народов.

В России развитию филологии поспособствовал великий ученый Михаил Ломоносов, который в 18 веке заложил основы учения о русском языке. А развитие филологии как отрасли науки о языке началось с середины 19 века, когда «словесные» науки стали именоваться «филологическими».

С дифференциацией отдельных наук содержание понятия филологии изменилось: филологию стали понимать как совокупность наук, изучающих культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве.

Поэтому современные филологи работают во многих областях истории, лингвистики и литературы, вносят большой вклад в сферу образования и исследований исторических ценностей. Значимость их профессии для общества трудно переоценить. Сегодняшний праздник — еще один повод поблагодарить людей данной профессии за их труд, выразив им почтение и уважение.