Исследования оценили роль награды в формировании мотивации

Еще десять лет назад популярная психология объясняла мотивацию довольно просто: человек старается, потому что хочет получить удовольствие или избежать наказания. Но современная нейробиология показывает более сложную картину: наш мозг буквально перестраивает процесс обучения, если заранее знает, что за успех последует крупная награда. И дело не только в эмоциях или «желании денег» — речь идет о фундаментальных механизмах работы дофаминовой системы.

Поводом для нового витка дискуссии стало недавнее исследование ученых из лаборатории Дадмана в исследовательском кампусе Джанелия Института Хаммерсмита-Хиллз. Специалисты выяснили: чем больше ожидаемая награда, тем быстрее мозг учится новому поведению.

Эксперименты на мышах показали, что грызуны значительно быстрее осваивали задачу, если за правильное действие получали более крупное вознаграждение. Авторы работы предполагают, что размер награды влияет не только на мотивацию, но и непосредственно на скорость формирования нейронных связей.

Это открытие противоречит старому представлению о том, что обучение зависит главным образом от количества повторений. Получается, мозг оценивает не только опыт, но и «ценность будущего выигрыша». Чем выше потенциальный приз, тем активнее нервная система инвестирует ресурсы в обучение.

Ключевую роль здесь играет дофамин — нейромедиатор, который часто ошибочно называют «гормоном удовольствия». На самом деле дофамин связан не столько с наслаждением, сколько с ожиданием результата и готовностью действовать ради него.

Нейробиолог Вольфрам Шульц еще в 1990-х показал, что дофаминовые нейроны реагируют особенно сильно не на саму награду, а на разницу между ожидаемым и полученным результатом — так называемую reward prediction error, или «ошибку прогнозирования вознаграждения».

Если человек получает больше, чем ожидал, происходит мощный всплеск активности дофаминовой системы. Если результат хуже ожиданий — активность падает. Именно этот механизм позволяет мозгу постоянно корректировать поведение и обучаться эффективнее, пишут «Известия».

Современные исследования показывают, что дофамин — это своего рода биологический «сигнал важности», который помогает мозгу решать, какие действия стоит запоминать и повторять.