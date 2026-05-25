В Великих Луках ушла из жизни педагог с 50-летним стажем Марина Жесткова

Педагог Марина Жесткова, посвятившая более 50 лет работе в школе № 16 Великих Лук, ушла из жизни, сообщили Псковской Ленте Новостей в образовательном учреждении.

«Более полувека Марина Анатольевна отдавала свои силы, знания и душу делу воспитания и образования подрастающего поколения. Её профессионализм, преданность профессии и искренняя любовь к детям служили примером для коллег и вдохновляли учеников», - отметили в школе.

«Благодаря энтузиазму педагога, кропотливому труду и неиссякаемой энергии была собрана богатая коллекция экспонатов, разработаны тематические экскурсии, организованы встречи с ветеранами, выпускниками и интересными людьми, музей приобрел известность далеко за пределами школы», - добавили представители школы № 16 Великих Лук.

Коллеги запомнят Марину Жесткову как мудрого наставника, чуткого и отзывчивого человека, готового прийти на помощь, поделиться опытом и поддержать добрым словом.

За многолетний добросовестный труд и выдающиеся заслуги в сфере образования Марина Жесткова удостоилась званий «Отличник народного просвещения» и «Ударник XI пятилетки». Её наградили медалями «В ознаменование 75-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «В память 850-летия Великих Лук», грамотами и благодарностями глав администрации города Великие Луки за активное участие в подготовке материалов историко-документальной книги «Солдаты Победы», грамотами и благодарностями управления образования, грамотой ГБОУДО «Псковского областного Центра детского и юношеского туризма и экскурсий», благодарностями Великолукского городского Совета ветеранов, муниципальной премией «Просветитель».

«Память о Марине Анатольевне навсегда останется в сердцах её учеников, коллег и всех, кто имел счастье знать этого замечательного человека. Её вклад в развитие школы и воспитание многих поколений школьников невозможно переоценить.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Жестковой Марины Анатольевны. Разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами», - сообщили в школе.

Прощание с Мариной Анатольевной состоится 26 мая (вторник) в Свято-Вознесенском соборе. Время прощания коллектив школы сообщит позднее.