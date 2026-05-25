Василию Маргелову будет посвящен новый выпуск программы «Улицы Героев» 

Новый выпуск программы «Улицы Героев» представляет на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) автономная некоммерческая организация всестороннего развития молодежи «Сила юности». Напомним, цикл программ рассказывает о подвигах героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы в городах и поселках Псковской области.

В 1998 году в Пскове появилась улица Генерала Маргелова. До этого она была известна как Палкинское шоссе — продолжение улицы Народной. Новая улица была названа в честь Героя Советского Союза, генерала армии, выдающегося военачальника, командующего ВДВ Василия Маргелова. Его личности и вкладу в развитие воздушно-десантных войск будет посвящен новый выпуск программы «Улицы Героев». Начало в 12.39.

