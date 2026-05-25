 
Общество

День защиты детей в Пскове отметят рядом семейных программ

31 мая в Пскове состоится серия крупных городских мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей. В один день на разных площадках города пройдут три события, объединяющих спорт, безопасность и творчество, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Афиша: АНО «Центр интеллектуального развития "Вектор"»

Все мероприятия реализуются в рамках проекта «Пятая четверть», получившего поддержку грантового конкурса Движения Первых. Проект направлен на создание условий для активного, безопасного и содержательного досуга детей и их семей в период летних каникул .

Семейный спортивный забег «Мы чемпионы!»

Стадион «Машиностроитель» (улица Кузнецкая, 25)

«Забег объединит детей дошкольного возраста и их родителей в формате семейного спортивного праздника. Участники пройдут дистанции вместе, поддерживая друг друга и проживая эмоции победы как команда», - рассказали организаторы.

Мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни и формирование культуры совместного семейного досуга.
Ожидается участие более 1000 семей.

Городской фестиваль «Безопасный город»

Стадион «Машиностроитель» (улица Кузнецкая, 25)

Фестиваль пройдет в интерактивном формате и станет площадкой практического обучения детей и родителей навыкам безопасности.
На территории фестиваля будут работать тематические зоны с участием специалистов МЧС, ГИБДД, полиции, Школы безопасности «Стоп угроза», поисковых и волонтерских организаций. Участники смогут пройти квест-маршруты, освоить алгоритмы действий в различных ситуациях и познакомиться с работой служб экстренного реагирования.

Фестиваль формирует у детей ответственное отношение к собственной безопасности и помогает закрепить навыки поведения в реальной жизни, заметили организаторы. 

Фестиваль творчества «Ритм города»

Зеленый театр, Ботанический сад, Псков

Фестиваль объединит детские и семейные творческие коллективы города и области. В программе - выступления танцевальных и музыкальных студий, вокальных исполнителей и творческих объединений.

Хедлайнером станет певица Лиза Матрешка. Кульминацией события станет массовое хоровое исполнение, в котором смогут принять участие все желающие. Организаторы планируют установить городской рекорд по массовому хоровому пению.

Фестиваль приурочен к Году единства народов России и направлен на развитие культурных традиций, поддержку детского творчества и объединение жителей города через совместное творчество.

