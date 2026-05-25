В МВД предупредили об использовании детей мошенниками для кражи денег

Повышенный интерес ребенка к гаджетам родителей, платежным картам или просьбы дать смартфон на время могут быть признаками того, что несовершеннолетний находится под воздействием мошенников. Об этом 25 мая сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Если ребенок начинает проявлять повышенный интерес к телефонам родителей, платежным средствам или просит ненадолго дать смартфон, это повод насторожиться. В ряде случаев за такими действиями может стоять не детское любопытство, а давление со стороны мошенников, которые используют несовершеннолетних как инструмент для хищения денег», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Инфоповодом для предупреждения послужил недавний инцидент, когда злоумышленники связались с подростком в игровом сообществе и заявили о якобы выигранном денежном призе, пишут «Известия». Под предлогом зачисления «выигрыша» мошенники убедили ребенка воспользоваться банковскими приложениями родителей.

Ночью подросток взял устройства членов семьи и под диктовку преступников совершил несколько денежных переводов на счета аферистов. В ведомстве подчеркнули, что такие схемы основаны на сочетании социальной инженерии, возрастной доверчивости и игровой мотивации.

«Детям обещают подарки, внутриигровую валюту, выплаты, бонусы или призы, а затем постепенно вовлекают в выполнение финансовых операций, объясняя это технической необходимостью или проверкой», — отмечает ведомство.

Правоохранители уточнили, что злоумышленники всё чаще воспринимают подростков как отдельную уязвимую аудиторию. Атака на капитал семьи проводится не напрямую через взрослых, а через имеющих доступ к кодам подтверждения и картам детей.

Родителям рекомендуется регулярно обсуждать с детьми правила цифровой гигиены и схемы мошенничества, а также не оставлять банковские приложения и разблокированные смартфоны без контроля. Тревожными сигналами могут стать резкое изменение поведения ребенка, его скрытность при использовании мессенджеров или ночная активность в Сети. В полиции подчеркнули, что несовершеннолетним необходимо донести недопустимость проведения любых финансовых операций по указанию посторонних лиц.