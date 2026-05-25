 
Общество

В МВД предупредили об использовании детей мошенниками для кражи денег

0

Повышенный интерес ребенка к гаджетам родителей, платежным картам или просьбы дать смартфон на время могут быть признаками того, что несовершеннолетний находится под воздействием мошенников. Об этом 25 мая сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Изображение создано нейросетью

«Если ребенок начинает проявлять повышенный интерес к телефонам родителей, платежным средствам или просит ненадолго дать смартфон, это повод насторожиться. В ряде случаев за такими действиями может стоять не детское любопытство, а давление со стороны мошенников, которые используют несовершеннолетних как инструмент для хищения денег», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Инфоповодом для предупреждения послужил недавний инцидент, когда злоумышленники связались с подростком в игровом сообществе и заявили о якобы выигранном денежном призе, пишут «Известия». Под предлогом зачисления «выигрыша» мошенники убедили ребенка воспользоваться банковскими приложениями родителей.

Ночью подросток взял устройства членов семьи и под диктовку преступников совершил несколько денежных переводов на счета аферистов. В ведомстве подчеркнули, что такие схемы основаны на сочетании социальной инженерии, возрастной доверчивости и игровой мотивации.

«Детям обещают подарки, внутриигровую валюту, выплаты, бонусы или призы, а затем постепенно вовлекают в выполнение финансовых операций, объясняя это технической необходимостью или проверкой», — отмечает ведомство.

Правоохранители уточнили, что злоумышленники всё чаще воспринимают подростков как отдельную уязвимую аудиторию. Атака на капитал семьи проводится не напрямую через взрослых, а через имеющих доступ к кодам подтверждения и картам детей.

Родителям рекомендуется регулярно обсуждать с детьми правила цифровой гигиены и схемы мошенничества, а также не оставлять банковские приложения и разблокированные смартфоны без контроля. Тревожными сигналами могут стать резкое изменение поведения ребенка, его скрытность при использовании мессенджеров или ночная активность в Сети. В полиции подчеркнули, что несовершеннолетним необходимо донести недопустимость проведения любых финансовых операций по указанию посторонних лиц.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026