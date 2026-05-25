Мужчина попытался пронести спиртное в здание Дновского районного суда

В Дновском районном суде пресечена попытка проноса спиртосодержащей жидкости, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП РФ по Псковской области.

Сотрудники по обеспечению установленного порядка деятельности судов Дновского районного суда пресекли нарушение правил пребывания в здании суда 34-летним посетителем. Гражданин прибыл на судебное заседание и при входе в здание был ознакомлен с правилами поведения в суде, а также с перечнем предметов, запрещённых к проносу, под подпись.

Судебный пристав потребовал гражданина выложить имеющиеся запрещенные предметы, однако при досмотре в рюкзаке мужчины обнаружили бутылку со спиртосодержащей жидкостью. Своими действиями гражданин не выполнить законное требование должностного лица

Напоминаем, что в здания судов категорически запрещено проносить огнестрельное, пневматическое, травматическое, газовое и холодное оружие, боеприпасы, колюще-режущие предметы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, спиртосодержащие жидкости, наркотические и психотропные средства, электрошоковые устройства, а также технические средства для негласного получения информации.

Поскольку гражданин проигнорировал неоднократные предупреждения и продолжил нарушать установленный порядок, судебный пристав составил в отношении него протокол об административном правонарушении. Ответственность за неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов предусмотрена статьёй 17.3 КоАП РФ. В соответствии с частью 2 данной статьи, такое правонарушение влечёт наложение административного штрафа в размере от одной до трех тысяч рублей.

Материалы дела направлены на рассмотрение мировому судье судебного участка Дновского района. Судебные приставы напоминают: правила пропускного режима в судах установлены в целях обеспечения безопасности всех участников судебного процесса, и их соблюдение является обязательным для каждого посетителя.