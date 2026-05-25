Жители Псковской области смогут задать вопросы вице-спикерам регионального парламента

На этой неделе жители Псковской области могут обратиться со своими вопросами и предложениями к вице-спикерам Псковского областного Собрания Юрию Сорокину и Армену Мнацаканяну, а также к депутату Елене Лунгу, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Собрании.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Приёмы граждан пройдут в общественной приёмной партии «Единая Россия» по адресу: улица Гоголя, дом 9.

26 мая (вторник) с 10:00 до 12:00 граждан примет Юрий Сорокин, округ № 4 (часть города Пскова – северная часть Ближнего Завеличья, Дальнее Завеличье).

27 мая (среда) с 10:00 до 12:00 на вопросы избирателей ответит Елена Лунгу, округ № 2 (часть города Пскова – район Запсковье).

29 мая (пятница) с 10:00 до 12:00 приём проводит Армен Мнацаканян, округ № 9 (Новоржевский, Островский, Пушкиногорский районы). 

Приёмы могут проходить как в очном формате, так и в режиме онлайн. Необходима предварительная запись по телефону: 8 (8112) 66-25-12.

Сорокин Юрий Юрьевич

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов.

Лунгу Елена Сергеевна

Депутат Псковского областного Собрания, участковый терапевт Псковской межрайонной больницы

Мнацаканян Армен Липаритович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

