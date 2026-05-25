 
Общество

Пскович получил три года условно за покупку наркотика «от нечего делать»

0

Житель Пскова осужден за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенные в крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Псковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее несудимого жителя Пскова, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенные в крупном размере).

Мужчина, находясь дома в свой выходной день, решил заказать через интернет наркотическое средство, которое в последствие забрал из тайника. Однако как только он поднял «закладку», его сразу же остановили сотрудники полиции. Гражданин добровольно выдал имевшийся при нем наркотик, пояснив представителям власти, что заказал запрещенное средство «от нечего делать».

С учетом позиции государственного обвинителя, учитывая сведения о личности подсудимого, суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.   

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026