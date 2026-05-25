Пскович получил три года условно за покупку наркотика «от нечего делать»

Житель Пскова осужден за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенные в крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Псковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее несудимого жителя Пскова, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенные в крупном размере).

Мужчина, находясь дома в свой выходной день, решил заказать через интернет наркотическое средство, которое в последствие забрал из тайника. Однако как только он поднял «закладку», его сразу же остановили сотрудники полиции. Гражданин добровольно выдал имевшийся при нем наркотик, пояснив представителям власти, что заказал запрещенное средство «от нечего делать».

С учетом позиции государственного обвинителя, учитывая сведения о личности подсудимого, суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.