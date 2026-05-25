 
Общество

Россиян предупредили о риске заражения сальмонеллезом

0

Вспышки сальмонеллеза могут возникать в теплый период года из-за отдыха детей и отпусков граждан, сообщила профессор кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З.П. Соловьева Пироговского университета Минздрава России Наталья Шеина.

«Риск сальмонеллеза особенно актуален в теплое время года, когда начинают функционировать детские лагеря, выезды в дома отдыха и массовое питание. В таких условиях могут возникать вспышки инфекции», - сказала Шеина.

Эксперт уточнила, что источником заражения могут быть куриные и утиные яйца, различные виды мяса, рыбы, молочные и другие пищевые продукты, пишет РИА Новости

Заболевание, по ее словам, чаще всего поражает желудочно-кишечный тракт и может протекать с разной степенью выраженности, вплоть до тяжелых состояний. У человека появляется общее недомогание: слабость, тошнота, головокружение, разбитость, высокая температура тела. Затем присоединяются симптомы поражения желудочно-кишечного тракта: схваткообразные боли в животе, тошнота, рвота и диарея.

«Профилактика начинается с простых правил: внимательно проверять срок годности яиц, хранить их в холодильнике, не держать на дверце, не использовать яйца с трещинами, мыть их непосредственно перед приготовлением, соблюдать чистоту рабочих поверхностей и обеспечивать достаточную термическую обработку», - подчеркнула она. 
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026