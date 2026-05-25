Мошенники выманили у жителей Псковской области более 800 тысяч рублей

В эти майские дни неустановленные мошенники под разными предлогами обманным путем ввели в заблуждение нескольких жителей Пскова, Великих Лук, Себежского и Усвятского муниципальных округов, завладев их денежными средствами на общую сумму более 800 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Своим собеседникам мошенники, в частности, настоятельно рекомендовали якобы во избежание серьезных финансовых потерь срочно перевести сбережения на «безопасные счета», что те и сделали.

Убедившись, что их обманули, потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.