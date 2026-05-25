Приставы проведут в Псковской области «горячую линию» по вопросам алиментов

«Горячую линию» по вопросам взыскания алиментов и исполнения требований исполнительных документов, касающихся прав несовершеннолетних, проведет УФССП России по Псковской области 26 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП.

Ведомство организует консультацию в рамках информационной акции «Судебные приставы — детям», которую сотрудники проводят к Международному дню защиты детей.

На вопросы жителей Псковской области ответит начальник отделения судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по городу Пскову и Псковскому округу Вера Дацкевич.

«Горячая линия» работает с 10:00 до 12:00. Жители могут позвонить по телефону: 8 (8112) 699-119.