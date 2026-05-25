В России впервые вылечили редкий тип рака щитовидной железы

Тюменские онкологи впервые в России вылечили пациентку с анапластическим раком щитовидной железы, рассказал информационный центр областного правительства.

«Специалисты «Медицинского города» установили у женщины новообразование размером около десяти сантиметров, поставили диагноз — анапластический рак щитовидной железы. Пациентка получала лечение в течение двух лет. По данным последних обследований, признаков прогрессирования опухолевого процесса нет», — говорится в сообщении.

Как пояснила заведующая отделением опухолей головы и шеи «Медгорода» Динара Вонтлая, анапластический рак щитовидной железы — один из самых редких и агрессивных, после постановки диагноза больные в среднем живут три-пять месяцев, пишет РИА Новости.

Сначала пациентка прошла курс индукционной химиотерапии и химиолучевой терапии, но болезнь прогрессировала. Женщине пришлось установить гастростому, так как она не могла питаться через рот. После экстренного мультидисциплинарного консилиума ей назначили иммунотерапию, которая на тот момент не входила в клинические рекомендации для этого вида рака — ее решили применить вне протокола из-за тяжелого состояния пациентки. За два года лечения новообразование полностью исчезло. Женщина самостоятельно дышит и ест.

Свой опыт онкологи «Медицинского города» описали в научной статье.

