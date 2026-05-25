Ветеринар назвал позором операцию для кошек «мягкие лапки»

Президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середа призвал ветеринарное сообщество к отказу от хирургической операции «мягкие лапки» (научное название – онихектомия).
«Мягкие лапки» — хирургическая операция, при которой у кошки ампутируют последнюю фалангу пальца вместе с когтем. В результате животное лишается части лапы. В некоторых случаях операция необходима по медицинским показаниям (например, опухоль когтевого ложа), но чаще владельцы решаются на эту процедуру, чтобы избежать царапин и порчи мебели.
В связи с этим он напомнил, что ветеринаров, делающих такие операции, могут привлечь к уголовной ответственности. Их действия могут квалифицировать по статье 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными), максимальное наказание по которой — лишение свободы вплоть до пяти лет, пишет РИА Новости.
По его мнению, о таких серьезных вещах, связанных с гуманизмом в ветеринарной сфере, необходимо говорить с первых курсов обучения в профильных вузах.