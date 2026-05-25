 
Общество

Ветеринар назвал позором операцию для кошек «мягкие лапки»

0

Президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середа призвал ветеринарное сообщество к отказу от хирургической операции «мягкие лапки» (научное название – онихектомия).

«Я считаю, что это позор, когда ветеринарный врач соглашается на подобную операцию», — заявил он в ходе круглого стола «Животные в мире людей: помощь и защита», который состоялся в медиагруппе «Россия сегодня».

«Мягкие лапки» — хирургическая операция, при которой у кошки ампутируют последнюю фалангу пальца вместе с когтем. В результате животное лишается части лапы. В некоторых случаях операция необходима по медицинским показаниям (например, опухоль когтевого ложа), но чаще владельцы решаются на эту процедуру, чтобы избежать царапин и порчи мебели.

В связи с этим он напомнил, что ветеринаров, делающих такие операции, могут привлечь к уголовной ответственности. Их действия могут квалифицировать по статье 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными), максимальное наказание по которой — лишение свободы вплоть до пяти лет, пишет РИА Новости.

«Кому-то не нравится, что собака громко лает. Кому-то не нравится, что кот портит мебель. Но врач, когда соглашается на подобные операции, делает это не от большой любви к животным, а делает это за деньги», — добавил Сергей Середа.

По его мнению, о таких серьезных вещах, связанных с гуманизмом в ветеринарной сфере, необходимо говорить с первых курсов обучения в профильных вузах.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026