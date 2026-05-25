Ветеринар назвал позором операцию для кошек «мягкие лапки»

Президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середа призвал ветеринарное сообщество к отказу от хирургической операции «мягкие лапки» (научное название – онихектомия).

«Я считаю, что это позор, когда ветеринарный врач соглашается на подобную операцию», — заявил он в ходе круглого стола «Животные в мире людей: помощь и защита», который состоялся в медиагруппе «Россия сегодня».

«Мягкие лапки» — хирургическая операция, при которой у кошки ампутируют последнюю фалангу пальца вместе с когтем. В результате животное лишается части лапы. В некоторых случаях операция необходима по медицинским показаниям (например, опухоль когтевого ложа), но чаще владельцы решаются на эту процедуру, чтобы избежать царапин и порчи мебели.

По мнению Сергея Середы, в ветеринарном сообществе должна быть «всеобщая нетерпимость к калечащим операциям». К подобным вмешательствам он отнес и вентрикуллэктомию — подрезание голосовых связок у собак.

В связи с этим он напомнил, что ветеринаров, делающих такие операции, могут привлечь к уголовной ответственности. Их действия могут квалифицировать по статье 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными), максимальное наказание по которой — лишение свободы вплоть до пяти лет, пишет РИА Новости.

«Кому-то не нравится, что собака громко лает. Кому-то не нравится, что кот портит мебель. Но врач, когда соглашается на подобные операции, делает это не от большой любви к животным, а делает это за деньги», — добавил Сергей Середа.

По его мнению, о таких серьезных вещах, связанных с гуманизмом в ветеринарной сфере, необходимо говорить с первых курсов обучения в профильных вузах.

Между тем, как отметил директор Института живых систем Донского государственного технического университета (ДГТУ) Алексей Ермаков, тема гуманности врача в последние годы очень беспокоит современных студентов: «В настоящее время мы фиксируем, что нынешнее поколение много думает на темы, связанные с гуманной эвтаназией и запретом калечащих операций».