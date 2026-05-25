Иностранца осудили за покушение на контрабанду почти 60 кг наркотиков в Пыталовском округе

Уголовно-судебным отделом прокуратуры области поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина иностранного государства. Он признан виновным в покушении на контрабанду наркотических средств и покушении на их незаконный сбыт в Пыталовском муниципальном округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Суд установил, что в сентябре 2022 года фигурант, действуя в составе международной преступной группы, совместно со своей супругой (не осведомленной о его преступных намерениях) прибыл на пункт пропуска «Убылинка» и попытался ввезти на территорию Российской Федерации два автомобиля.

В транспортных средствах были оборудованы тайники, в которых находилось наркотическое средство общим весом 58,8 килограмм. При прохождении таможенного досмотра тайники с наркотическим средством обнаружены, дальнейший сбыт предотвращен.

Уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, которые единодушно признали фигуранта виновным в инкриминируемых деяниях. На основании вердикта суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.