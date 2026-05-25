 
Общество

Иностранца осудили за покушение на контрабанду почти 60 кг наркотиков в Пыталовском округе

0

Уголовно-судебным отделом прокуратуры области поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина иностранного государства. Он признан виновным в покушении на контрабанду наркотических средств и покушении на их незаконный сбыт в Пыталовском муниципальном округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Суд установил, что в сентябре 2022 года фигурант, действуя в составе международной преступной группы, совместно со своей супругой (не осведомленной о его преступных намерениях) прибыл на пункт пропуска «Убылинка» и попытался ввезти на территорию Российской Федерации два автомобиля.

В транспортных средствах были оборудованы тайники, в которых находилось наркотическое средство общим весом 58,8 килограмм. При прохождении таможенного досмотра тайники с наркотическим средством обнаружены, дальнейший сбыт предотвращен.

Уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, которые единодушно признали фигуранта виновным в инкриминируемых деяниях. На основании вердикта суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026