Надо сажать

С советского времени мы помним уютные дворики, окруженные палисадниками, где жильцы высаживали кустарники и цветы, а иногда даже сажали картофель и лук. За долгие годы это явление стало традиционной картинкой небольших городов вроде Пскова. И сегодня такие «заповедники» еще встречаются на Запсковье, на Завеличье и в других микрорайонах города.

Но время идет, все меняется, появляются новые тренды урбанистики, новые правила градостроительства и благоустройства. Псковская Лента Новостей решила узнать, можно ли и нужно ли жильцам самостоятельно заниматься украшением придомовых территорий. И что делать, если результат их работы нравится далеко не всем.

Красота спасет мир

Наверное, никто не будет спорить, что высаженные под окнами цветы и кусты видеть гораздо приятнее, чем мусор и сорняки. Причем, не только жильцам, но и специалистам, ответственным за содержание и обслуживание общедомового имущества.

«У нас есть так называемые палисадники - участки, где жильцы самостоятельно организуют какие-то интересные пространства. Высаживают цветы, небольшие деревья, кустарники. Как мы относимся? Положительно. Красота даже мир спасает», - заметил директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов.

Кроме того, по словам руководителя УК, земельные участки во дворах - это собственность жителей, и они могут ими пользоваться по своему усмотрению. «Конфликтов не возникает. Бывает, что одним нравятся деревья, другим не нравятся. Но мы на стороне тех, кто созидает», - отметил он.

«Если люди облагораживают зеленую зону и своими руками делают что-то красивое, мы только “за“», - отметил руководитель управляющей компании «Микрорайон №2» Дмитрий Гусаков.

По его словам, такие жильцы могут рассчитывать на помощь со стороны управляющих организаций. «Мы привозим землю, просим дворников более аккуратно проводить уборку, чтобы не повредить посадки. Иногда даже покупаем саженцы. Стараемся таких людей поддерживать», - сообщил он.

При этом Дмитрий Гусаков заметил, что иногда подобные инициативы вызывают недовольство соседей. Но он уверен, что причина этому не палисадники, а межличностные конфликты. «Не могут цветы не нравиться. Не может не нравиться благоустроенная территория. Проблемы возникают, если это делает соседка, которая не нравится», - уверен он.

Как заметил руководитель УК, у нас «очень много тех, кто критикует, не делая сам», а между тем, люди, которые создают что-то своими руками, более бережно и разумно относятся к объектам благоустройства во дворе. Правда, таких жильцов становится все меньше и меньше.

«В основном, это люди пожилого возраста. Буквально ещё лет пять назад многие выходили на субботники. Сейчас таких людей, к сожалению, уже нет. И на субботники никто не выходит совсем. Мода на красивые благоустроенные дворы постепенно проходит. То есть, все хотят, чтобы во дворе было красиво, но чтобы это сделал кто-то другой», - заметил он.

Час в неделю

Но далеко не всегда инициаторы создания палисадников - пенсионеры. Во дворе дома по улице Ижорского Батальона на газоны высажены самые разные цветы: спиреи, пионы, форзиции, лилии, гортензии. Занимаются благоустройством придомовой территории вовсе не бабушки, а молодые девушки - Кристина и Татьяна.

«На первых этапах помогли соседи. Вскопали землю, убрали территорию. Сажать уже просто. Самое сложное было - вскопать и старое пересадить: там кустов 30 с лишним было», - рассказала Кристина.

Девушки организовали сбор средств на покупку саженцев. «Собирали по 100 рублей, но соседи сдавали больше. А сейчас некоторые с дач привозят растения бесплатно. Управляющая компания выделила нам подсобное помещение в подъезде, провела кран с водой для полива, дала грабли, лопаты. Также нам предлагали привезти землю бесплатно, но мы передумали, так как своей хватило», - сообщила Кристина.

Времени на общественную нагрузку уходит совсем немного. И у Кристины, и у ее соседки детей пока нет. «Возможно, что, если бы было «семеро по лавкам», то и не нашли бы время. А пока найти час в неделю - не проблема. На данный момент территория во дворе облагорожена, и с Татьяной раз в неделю на часик выходим полоть, сажать, поливать. Основное уже сделано, а поддержка территории проще в разы...», - заметила она.

Впрочем, девушка уверена, что дети работе бы не помешали. Наоборот, их тоже «надо приучать к красивому». «Что они увидят мусор во дворе или цветы? Сейчас современные районы вообще без посадок. В старых районах хоть деревья есть. А в новых все застраивают, и, пока вырастут деревья, много времени пройдет. Поэтому жильцам однозначно надо сажать самостоятельно», - уверена Кристина.

Да и такие общие дела помогают наладить добрососедские отношения. «Наших жильцов всегда пытаемся организовать, приглашаем на субботники, на посадки. В нашем доме свой особый мир - 338 квартир, но такое ощущение, что все друг друга знают и всегда готовы прийти на помощь, поделиться всем - от таблеток до строительных материалов. Люди сейчас не закрытые, как многие думают, просто надо найти к каждому подход», - сказала она.

Проблемы вкуса и безопасности

Конечно, хорошо, когда есть энтузиасты, которые делают двор красивее. Но одно дело - кустарники и цветочки, а другое - не очень уместные инсталляции из пластиковых бутылок и другого вторсырья. Таким народным творчеством грешат некоторые участки возле домов на ближнем Завеличье и даже в центре города. Под окнами в цветочных клумбах можно увидеть даже мягкие игрушки, которые медленно гниют и тухнут от влажности.

«Не у всех жителей города, которые практикуют палисадники, нормально со вкусом, - считает жительница дома на улице Вокзальной Наталья М. - Здесь есть большая опасность перебора эстетического безумия, типа лебедей из шин. И мне кажется, этим грешат люди, которым необходимо работать на земле, а лучшего применения своим талантам они найти не могут».

При этом, женщина отметила, что палисадник палисаднику рознь: «Ухоженные цветы у подъезда - это приятно и красиво. А вот заборчик из раскрашенных автомобильных колес не знаю, кому может понравиться?»

Впрочем, самодельные архитектурные формы из резиновых покрышек не нравятся не только придирчивым соседям. С 2021 года в России действует запрет на их использование в качестве элементов благоустройства из-за их токсичности и негативного воздействия на окружающую среду. Они относятся к отходам IV класса опасности. По действующим требованиям законодательства автомобильные покрышки нельзя закапывать в землю, делать из них ограждения на детских и спортивных площадках, изготавливать скульптуры и прочие арт-объекты для украшения придомовой территории. За соблюдением закона пристально следят контролирующие органы.

Например, недавно великолукская прокуратура во время проверки обнаружила нарушения экологического законодательства при благоустройстве дворов и внесла представления в адрес товариществ собственников жилья с требованием устранить нарушения.

«Я против запретов. Но запрет использования покрышек в дизайне дворов, особенно в местах общего пользования (в частных домах можете делать клумбы из чего хотите - хоть цветы вверх ногами сажать) приветствую», - высказал мнение пскович, житель Дальнего Завеличья Артем Т.

Правда, по словам мужчины, люди делают это «от чистого сердца - пытаются обустроить территории девятиэтажных домов, стаскивают лысые покрышки, красят их краской в силу своих возможностей и дизайнерского видения». «При этом они с непониманием относятся к тем, кто пытается им донесли, что это, как минимум, не украшает общественные пространства. И не понимают, что индивидуальное видение прекрасного иногда сильно расходится с коллективным представлением о нем. Не может быть красивым лысое колесо от КамАЗа, из которого растут цветы. Мне кажется это стремным и кринжовым. Есть более цивилизованные формы красоты. Например, просто газон, выглядящий как газон. Поэтому я рад, что покрышки запретили использовать в оформлении общественных пространств и территорий», - сказал Артем.

Договориться по закону

Даже если соседи, устраивающие под вашими окнами палисадники, не нарушают экологические нормы, но внешний вид цветника не соответствует вашим представлениям о прекрасном, то этот вопрос тоже можно решить. И вполне законно.

«Любое действие с общедомовым имуществом, к коему относится участок возле дома, если он отмежеван, требует согласования. Жилищное законодательство говорит о том, что нужно провести общее собрание для определения способов использования участка: будет ли там детская площадка, парковка, зелёные насаждения. Жилищный кодекс не регламентирует, какие виды деятельности можно вести на придомовой территории. То есть, если это не запрещено другими нормативными актами, мы можем всё, что хочешь там делать. Но это решается на общем собрании граждан», - рассказал эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов.

По его словам, именно на общем собрании можно определить участки под палисадники. «Есть замечательная программа «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой наши граждане могут получать деньги на благоустройство своих дворовых территорий. Она работает, и все инициативы граждан тоже обсуждаются на общих собраниях. Но как 20 лет назад, 10 лет назад, так и сейчас, активность граждан у нас очень низкая. В лучшем случае в многоквартирном доме будет 10 активных собственников, которые хоть как-то обращают внимание на то, что у них происходит», - заметил он.

Что касается активных граждан, которые выращивают красоту около дома, на них никто не обращает внимания. «Это какие-то энтузиасты, которые делают все самостоятельно, ни с кем не согласовывают и иногда участвуют в городских конкурсах на лучший двор или на самую красивую клубу. За что им честь и хвала. Ничего плохого в этом не вижу», - сказал Алексей Кириллов.

По его словам, можно заняться тем, чтобы законодательно закрепить виды деятельности около многоквартирных домов. Но лучше «проводить больше конкурсов, в которых больше людей смогут участвовать». «Есть территориальное общественное самоуправление, есть замечательные проекты по благоустройству - в этом направлении надо развиваться», - уверен он.

А чтобы не было не устраивающих соседей палисадников - нужно научиться договариваться. «29 мая будет День соседей, замечательный праздник. Выходите всем домом, проведите какое-нибудь замечательное мероприятие добрососедское и определитесь, какие цветочки вы будете сажать. А если найдется человек, который это сделает, помогите ему. Вот о чем надо сейчас говорить», - отметил Алексей Кириллов.

Помимо претензий к внешнему виду, который может нравиться не всем жильцам, есть проблема заброшенных палисадников. Например, ухаживала пенсионерка за клумбой у дома, а потом заболела и не смогла продолжить доброе дело. В итоге - все заросло сорняками.

Эту проблему, по словам Алексея Кириллова, однозначно должна решать управляющая организация. «Мы платим УК за то, чтобы она в том числе и заботилась о нашей придомовой территории. Значит, надо обратиться и задать вопрос: «А вы-то почему не следите?» Управляющая организация первая должна забить тревогу и выявить, что произошло. И привести участок в должный вид. Здесь никаких сложностей нет - законодательство давно на этот вопрос ответило», - подернул он.

Таким образом, никаких специализированных норм относительно создания палисадников у многоквартирных домов нет. Ориентироваться можно на правила по содержанию общего имущества. Инициативы по благоустройству двора, конечно, приветствуются. Но все же во избежание конфликтных ситуаций, прежде чем украшать мир, желательно получить если не помощь, то хотя бы одобрение соседей. И никаких опасных покрышек!

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой