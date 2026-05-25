Житель Новосокольников вернулся под стражу в день выхода на свободу

Новосокольнический районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 69-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба судов Псковской области.

Согласно предъявленному обвинению 21 мая 2026 года житель города Новосокольники освободился из колонии и в тот же день, находясь в доме по улице Бабахина, в ходе конфликта умышленно нанес потерпевшему удар кухонным ножом, причинив ему телесные повреждения в виде проникающего колото-резаного ранения брюшной полости.

Суд учел, что обвиняемый неоднократно судим, не имеет постоянной регистрации и работы, отрицательно характеризуется и может продолжить преступную деятельность, избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца.

