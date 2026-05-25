Пять продуктов для здоровья щитовидной железы назвали псковичам в Роспотребнадзоре

Во Всемирный день щитовидной железы, который отмечается 25 мая, эксперты Роспотребнадзора по Псковской области напомнили о ключевых правилах питания для поддержания этого жизненно важного органа.

Щитовидную железу называют «маленьким дирижером большого организма». Она находится на передней нижней части шеи и похожа на бабочку не только по форме, но и по весу – обычно он не превышает 20 грамм. Такой хрупкий и нежный орган выполняет важную функцию – вырабатывает гормоны тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3), регулирующие половую и психическую деятельность, обмен веществ, работу сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. При заболеваниях железы могут возникать самые разные сбои в организме: от раздражительности и потливости до изменения ритма сердца и проблем с весом.

Для полноценного функционирования щитовидной железы необходимы йод, селен и аминокислота тирозин – без этих веществ не может происходить важный синтез гормонов, вырабатываемых в железе. Поэтому в рационе обязательно должны быть продукты, их содержащие.

Морская рыба. Не всякая рыба будет полезна в данном случае – нужна именно морская: треска, лосось, сельдь, скумбрия или камбала. Для получения достаточного количества полезных веществ надо съедать около 200–300 грамм ежедневно. Помимо аминокислоты тирозин, йода и селена, морские обитатели содержат большое количество других важных веществ: фосфор, кальций и витамин D. Не говоря уже о высокой концентрации омега-3 жирных кислот, имеющих большое значение для здоровья любого человека. В принципе все морские обитатели содержат много йода и селена, поэтому любые морепродукты (креветки, мидии, осьминоги) тоже можно включать в рацион для поддержки щитовидной железы.

Чеснок. У этого растения со специфическим вкусом и ароматом и состав особенный: йод, селен и тирозин – все, что нужно для полноценного функционирования щитовидной железы. А еще витамины группы B, фосфор и другие ценные микроэлементы. Лук тоже полезен для щитовидки – его, как и чеснок, лучше употреблять в сыром виде.

Орехи. Горсть орехов в день способна на многое. Еще древнегреческий целитель Гиппократ советовал есть орехи для избавления от многих болезней. Поддержать здоровье щитовидной железы и нормализовать ее работу помогут, например, фундук, миндаль, кедровые и грецкие орехи. Последние даже внешне похожи на железу-бабочку. В орехах есть и йод, и селен, и тирозин, и жирорастворимые витамины A, E, K, и другие полезные вещества. Орехи можно есть сырыми или делать из них отвары и настойки – в народной медицине их рекомендуют принимать при узлах на щитовидке. Но в этом случае не стоит заниматься самолечением, а нужно действовать в соответствии с рекомендациями врача.

Водоросли. Еще один продукт со дна морского, богатый йодом и селеном, – водоросли. И если раньше кроме консервированной морской капусты в магазинах других водорослей не было, то сейчас можно найти что угодно. Хрустящие листики нори для роллов (можно добавлять и в салаты), сушеные водоросли комбу для ароматного бульона, салат чука и даже спирулина в порошке или таблетках.

Хурма. На Кавказе с давних времен с помощью хурмы лечили заболевания щитовидки, например, появление зоба при гипертиреозе. Правда, йода в ней не так много, как, например, в водорослях, но комплекс полезных веществ позволяет включить ее в список. В каждом сочном плоде есть железо (больше, чем в яблоках), магний, калий, витамины A, C и P. Также ярко-оранжевый цвет хурмы говорит о высоком содержании бета-каротина и биофлавоноидов, поддерживающих здоровье.