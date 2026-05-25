Одна из территорий Пушкинских Гор обновится по нацпроекту

Одна из территорий Пушкинских Гор обновится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в Мах.

Фото здесь и далее: территории, благоустроенные в прошлые годы / Оксана Филиппова / Мах

Глава муниципалитета напомнила, что благодаря этой программе год от года поселок становится уютнее, современнее и красивее. Уже преобразились многие общественные пространства, появились новые зоны отдыха и детские площадки.

«Все это - результат не только федеральной поддержки, но и вашего активного участия в голосованиях!» – подчеркнула Оксана Филиппова.

По ее словам, работа на этом не останавливается. В этом году на голосование в рамках программы предложено две территории округа в рабочем поселке Пушкинские Горы: парк перед домом 10а на улице Первомайской и общественная территория напротив дома 2 и дома 4 на Совхозном переулке.

«Только одна из них получит финансирование на благоустройство в будущем году. Какая именно - решаете именно вы! На сегодняшний день 1 634 пушкиногорца отдали свои голоса за ту или иную территорию», – отметила глава округа.

Проголосовать за понравившуюся можно до 12 июня на федеральной платформе «Госуслуг» или через приложение волонтеров в общественных местах. Отдать голос могут все граждане России старше 14 лет.