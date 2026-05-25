Пыталовский рецидивист получил принудительные работы за пьяную езду на мотоблоке

Прокуратура Пыталовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя. Он признан виновным по части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление механическим транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за аналогичное преступление). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Установлено, что ранее, 16 октября 2024 года, мужчина уже был осужден Пыталовским районным судом по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Тогда ему назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года. Дополнительное наказание до настоящего времени не исполнено.

Должных выводов подсудимый не сделал. 21 марта 2026 года в вечернее время вновь сел за руль мотоблока, находясь в состоянии опьянения. Передвигаясь по деревне Заходы, злоумышленник был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Приговором суда рецидивисту назначено окончательное наказание в виде шести месяцев принудительных работ с удержанием 5% в доход государства с лишением права.