 
Общество

Лимит сверхурочной работы в России увеличили со 120 до 240 часов в год

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий со 120 до 240 часов в год предельную продолжительность сверхурочной работы при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Как отмечали авторы документа, около 90% россиян готовы работать сверхурочно, в том числе ради дополнительного заработка, однако регулирование не позволяло работодателям оформлять переработку как сверхурочную работу. Инициатива также призвана нивелировать потребность в создании почти 49 тысяч дополнительных рабочих мест в ряде отраслей, что актуально в условиях дефицита кадров.

Также определяются категории работников, продолжительность сверхурочной работы которых не должна превышать 120 часов в год, и работников, привлечение которых допускается только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья и есть соответствующее медицинское заключение.

Согласно документу, оплата сверхурочной работы до 120 часов в год за первые два часа работы происходит не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере, а начиная со 121-го часа - не менее чем в двойном размере за каждые 60 минут, пишет РИА Новости. Также снимается запрет на отзыв из отпуска работников, занятых на опасных производствах, если возникает чрезвычайная ситуация, которую нужно предотвратить.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

