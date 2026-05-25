Прокурор Пушкиногорского округа через суд вернул пенсионерам более 1,6 млн рублей, похищенных «дроперами»

Прокурор Пушкиногорского муниципального округа продолжает системную работу по защите прав пожилых граждан от последствий дистанционного мошенничества. Злоумышленники ввели в заблуждение двух местных пенсионеров. Доверчивые граждане, полагая, что действуют в своих интересах, перевели свои сбережения на банковские счета так называемых «дроперов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Фото: прокуратура Псковской области

Прокурор обратился в суд с исками о взыскании с «дроперов» неосновательного обогащения, полученного в результате мошеннических действий, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.

Суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора. В пользу двух пенсионеров постановлено взыскать более 1,6 миллионов рублей. Исполнение решений суда поставлено на личный контроль прокурора.

Под «дроперами» понимаются лица, на банковские счета которых поступают деньги, похищенные у граждан. Такие лица могут как знать о преступном происхождении средств, так и не осознавать этого. Однако это не освобождает их от гражданско-правовой ответственности за распоряжение чужими деньгами вопреки требованиям закона.

