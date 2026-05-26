Последние звонки прозвенят сегодня в российских школах

Каждый год в конце мая учащиеся российских школ, а также учащиеся многих стран ближнего зарубежья отмечают праздник «Последний звонок». Но в разных регионах даты проведения праздника могут отличаться.

Жизнь свою человек всегда условно делит на какие-то этапы или периоды. Они могут быть связаны с возрастом, с посещением учебного заведения, занятиями в спортивной секции или работой.

Школа для каждого из нас – один из таких важных этапов жизни. С ней связан не только учебный процесс, но и процесс взросления, социализации, первая крепкая осознанная дружба, успехи и неудачи, радость от побед и переживания от поражений и ошибок. Школа – это тот жизненный этап, который проходит каждый ребёнок за редчайшим исключением.

Школьный период обучения также состоит из нескольких этапов. Это младшая, средняя и старшая школа. Переход ребёнка, а затем и подростка на новый этап обучения – это важный рубеж, сопровождающийся переводными контрольными работами, зачётами и экзаменами, а также выпускными экзаменами. Эти рубежи, связанные с серьёзными психологическими переживаниями, не только позволяют оценить уровень знаний учащегося, они заставляют подростка, возможно, впервые в жизни сначала задуматься над вопросом: «Что дальше?», а затем (по окончании старшей школы) осознать, что в жизни наступил момент, когда часть её уходит в прошлое.

Среди школьных символов и праздников есть два наиболее важных, первый открывает дорогу в школу, а второй – подводит черту под этим периодом жизни. Оба праздника в качестве символа используют колокольчик, олицетворяющий школьный звонок, начинающий и заканчивающий отсчёт времени урока. Первый из этих праздников носит название «Первый звонок», и именно этим праздником школа встречает первоклассников в День знаний 1 сентября.

История второго праздника берёт начало в 1948 году, когда он был проведён 25 мая в одной из московских школ. Впоследствии в советской школе сформировалась традиция ежегодно отмечать праздник «Последний звонок». К 1970-м годам он превратился в массовое торжество и закрепился в профильных актах. И сегодня продолжает олицетворять собой окончание учёбы в школе. Он проводится в последней декаде мая, когда у выпускников уже закончились уроки, а выпускные экзамены ещё не начались.

Стоит отметить, что праздник отмечают не только выпускники одиннадцатых классов, но и те, кто окончил девятый класс (в советской школе – 10 и 8 классы соответственно). Связано это с тем, что для части учащихся именно 9-ый класс становится последним годом обучения в школе, так как он знаменует собой окончание её среднего звена.

«Последний звонок» отмечается в школе торжественно и, конечно, обладает своими традициями. Как правило, он проходит в актовом зале, где к выпускникам обращается директор школы, классный руководитель и учителя-предметники. Напутственное слово подчёркивает окончание важного периода в жизни учащихся, а также содержит пожелания успехов при сдаче выпускных экзаменов и продолжении учёбы. Кроме педагогического коллектива к выпускникам обращаются и родители.

Характерной особенностью праздника становится выступление выпускников, подготовленное ими самими. «Провожать» старшеклассников приходят и учащиеся младшей школы. Кульминацией праздника становится звон колокольчика, подаваемый первоклашкой (чаще всего – это девочка, которую несёт на руках одиннадцатиклассник). Именно этот звонок и называют «последним».

Нередко праздник завершается запуском в небо воздушных шариков.