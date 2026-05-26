Сотрудники псковского УФСИН поздравили особенных детей с праздником

Подарки подопечным общественной организации Общероссийского общества инвалидов (ВОИ) в Пскове передали сотрудники уголовно-исполнительной системы Псковской области в преддверии Международного дня защиты детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Участие в благотворительной акции приняли все подведомственные учреждения УФСИН региона. Сотрудники УИС собрали для детей с ограниченными возможностями здоровья широкий спектр полезных и развивающих подарков. В числе переданного — канцелярские товары, мягкие игрушки, спортивный инвентарь, книжки и настольные игры.

«Особую трогательность акции придали подарки, изготовленные своими руками. К инициативе подключились обучающиеся детского центра "Надежда", которые под руководством педагога Татьяны Даниловой создали уникальные изделия для сверстников с ограничениями по здоровью. Таким образом, акция объединила не только сотрудников УИС, но и самых юных жителей региона, которые на своем примере показали, что доброта и взаимопомощь не зависят от возраста», - отметили в УФСИН.

