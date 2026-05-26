Минно-взрывные работы будут проводить в Островском округе

Минно-взрывные работы будут проводиться в Островском муниципальном округе 27 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в окружной администрации.

27 мая 2026 года на войсковом стрельбище войсковой части 35700 с 14:30 до 19:00 будут проводиться минно-взрывные работы на территории ограниченной с запада - от деревни Калинино до урочища Дубки, с севера - от урочища Дубки до пересечения железной дороги Остров-Псков с рекой Щепец, с юга - от деревни Горушка до пересечения дороги Остров-Карпово с железной дорогой Остров-Псков и с востока - от пересечения дороги Остров-Карпово с железной дорогой Остров-Псков до пересечения железной дороги Остров-Псков с рекой Щепец.

«В целях предотвращения несчастных случаев запрещен проход людей и проезд транспорта на территории войскового стрельбища в указанный период», - отметил Дмитрий Быстров.