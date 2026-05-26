Отпуск этим летом запланировали 60% работающих псковичей – опрос

Отпуск этим летом запланировали 60% работающих псковичей: 20% проведут его дома, 12% — на даче или в деревне, 23% планируют поездку по России и 5% — за рубеж. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова. Опрос проводился с 11 по 20 мая.

Изображение создано нейросетью

Женщины чаще мужчин выбирают путешествия по стране. Представители сильного пола же чаще остаются без отпуска. «Зумеры» чаще тех, кто старше, остаются без летнего отдыха. Дачный отдых и путешествия по стране чаще выбирают горожане 35+. Поездки за границу же чаще планируют граждане моложе 35.

Тех, у кого отпуска летом не будет, больше среди респондентов со средним профессиональным образованием, чем среди горожан с высшим. Граждане, закончившие вузы, активнее планируют внутренние путешествия.

Зарабатывающие от 100 до 150 тысяч рублей в месяц чаще тех, кто получает меньше или больше, рассказывали о том, что их отпуска приходятся на лето (66%), причем каждый десятый запланировал поездку за границу.

В 2026 году 3% работающих горожан, организующих летние путешествия, будут брать или уже взяли кредит на отпуск. Среди тех, кто планирует поездку в другую страну, доля берущих займы составила 4%, среди путешествующих по России — 2%.

Напомним, аналогичный опрос проходил на сайте Псковской Ленты Новостей.

