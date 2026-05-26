Важно повышать престиж человека труда — Иван Белугин

Рабочие профессии становятся основой развития экономики и будущего территорий. Такое мнение высказал глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин на своей странице социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Ивана Белугина социальной сети «Вконтакте» 

«Уже сейчас стране нужны механики, сварщики, токари, электрики, швеи и другие специалисты, без которых невозможно представить работу предприятий, сельского хозяйства, строительства и коммунальной сферы», - отметил Иван Белугин.

По прогнозу Минтруда России, в ближайшие семь лет экономике потребуется почти 12 миллионов работников, и большая часть из них составит представители рабочих профессий. «Именно поэтому так важно повышать престиж человека труда и помогать молодёжи осознанно выбирать профессию», - подчеркнул глава округа.

Он выделил значимость Локнянского сельскохозяйственного техникума, где студенты получают востребованные специальности, проходят практику и готовятся к реальной работе в агропромышленном комплексе и других отраслях.

«Сегодня такие образовательные учреждения становятся точками роста для всей территории», — добавил глава муниципалитета.

Иван Белугин также акцентировал внимание на задачах национального проекта «Кадры», который включает поддержку профессионального образования, переобучение граждан и помощь в трудоустройстве.

«Благодаря этому проекту жители могут получить новую профессию, повысить квалификацию и найти работу через кадровые центры "Работа России"», — рассказал Иван Белугин.

Глава муниципалитета выразил уверенность, что уважение к труду, развитие профессионального образования и поддержка молодых специалистов — это вклад в стабильное и сильное будущее Локнянского округа и всей страны.

