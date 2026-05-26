Псковский суд признан лучшим по работе по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны

Благодарность руководству и коллективу Псковского областного суда за активную работу по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны – представителей судебных органов Псковской области, которая была проведена областным судом к 80-летию Победы, вручил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов председателю суда Олегу Лазареву. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил омбудсмен.

Как подчеркнул региональный уполномоченный по правам человека, данная оценка деятельности была дана по результатам мониторинга о том какая работа была проделана различными органами власти в Псковской области по увековечиванию памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны. Псковский областной суд оказался лучшим.

В Псковском областном суде были организованы не только мероприятия, посвященные юбилейному Дню Победы, в том числе посещение мемориалов и приведения их в порядок, но самое главное и на официальном сайте, и в социальных сетях ежедневно размещалась интересная биографическая информация с фотографией о каждом участнике Великой Отечественной войне, кто в разные годы работал в системе судов Псковской области и тех наградах, которыми они были удостоены за вклад в Победу. На стендах около областного суда и в помещении суда была размещена экспозиция, посвященная Победе советского народа в Великой Отечественной войне, где были представлены копии судебных дел того времени, оборудование, на котором работали в то время, а также фотографии участников Великой Отечественной, кто внёс личный вклад в разгром гитлеровской Германии и её сателлитов.

«Очень приятно, что судьи и сотрудники аппарата суда активно откликнулись на размещение информации о своих родных и близких, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, размещая информацию о своих героях как на сайте, так и в социальных сетях», - отметил Дмитрий Шахов.

Он также подчеркнул, что такого комплексного подхода к увековечиванию памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны, имеющих прямое отношение как к судебной системе, так и к родным и близким работников Псковского областного суда, больше нигде среди органов власти не было.

«Сразу видно, как трепетно относятся в Псковском областном суде к обеспечению права на историческую память о Великой Отечественной войне и защитниках Родины, отстоявших её суверенитет и подаривших всем нам и будущим поколениям бесценное право на жизнь», - подчеркнул псковский омбудсмен.

В продолжении встречи состоялась беседа, в ходе которой Дмитрий Шахов представил ежегодный доклад о соблюдении прав и свобод граждан на территории Псковской области в 2025 году, проинформировал председателя областного суда об обращениях граждан, которые поступили в 2025 году.

В ходе беседы Олег Лазарев и Дмитрий Шахов особое внимание было уделено защите и восстановлению прав участников СВО и членов их семей, учитывая новые полномочия суда с декабря 2025 года.

В завершении встречи омбудсмен пригласил председателя Псковского областного суда принять участие в Координационном Совете уполномоченных по правам человека в СЗФО, который запланирован к проведению в Пскове в начале июля 2026 года, и выступить с докладом о деятельности суда, посвященном вопросам, связанным с геноцидом советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Псковской области.