 
Общество

Перед вами, дорогие выпускники, открывается много дорог — Николай Козловский

Праздник последнего школьного звонка, который отмечают выпускники, педагоги и родители, проходит сегодня в Великих Луках. Глава города Николай Козловский поздравил в канале администрации Великих Лук в Max выпускников с окончанием учёбы в школе.


«Этот день является особенным для всех общеобразовательных учреждений, одним из самых запоминающихся событий школьных лет для выпускников, их родителей и учителей», - отметил глава города.

Он подчеркнул что это завершение первого важного этапа и начало нового самостоятельного пути.  «Перед вами, дорогие выпускники, открывается много дорог, и выбрать среди них нужно именно ту, которая приведёт к успеху и осуществлению намеченных планов», - добавил Николай Козловский. 

Глава города отметил что учителя и родители сделали всё возможное для подготовки выпускников к экзаменам и дальнейшему обучению в средних и высших учебных заведениях: «Главное – воспитать вас настоящими патриотами России, готовыми трудиться на благо родного города и страны».

Николай Козловский также обратил внимание и на то, что от выпускников зависит будущее России и Великих Лук. 

«Не забывайте родную школу и учителей, будьте благодарны им и родителям и всегда помните свою малую родину – Великие Луки, где в вас верят и ждут», - призвал глава города.

В заключение своего обращения Николай Козловский пожелал выпускникам успехов в начинаниях, энергии и настойчивости для преодоления всех испытаний.

