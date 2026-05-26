Перед вами, дорогие выпускники, открывается много дорог — Николай Козловский

Праздник последнего школьного звонка, который отмечают выпускники, педагоги и родители, проходит сегодня в Великих Луках. Глава города Николай Козловский поздравил в канале администрации Великих Лук в Max выпускников с окончанием учёбы в школе.
Он подчеркнул что это завершение первого важного этапа и начало нового самостоятельного пути. «Перед вами, дорогие выпускники, открывается много дорог, и выбрать среди них нужно именно ту, которая приведёт к успеху и осуществлению намеченных планов», - добавил Николай Козловский.
Глава города отметил что учителя и родители сделали всё возможное для подготовки выпускников к экзаменам и дальнейшему обучению в средних и высших учебных заведениях: «Главное – воспитать вас настоящими патриотами России, готовыми трудиться на благо родного города и страны».
Николай Козловский также обратил внимание и на то, что от выпускников зависит будущее России и Великих Лук.
В заключение своего обращения Николай Козловский пожелал выпускникам успехов в начинаниях, энергии и настойчивости для преодоления всех испытаний.