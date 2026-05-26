«Кузница»:  Детский летний отдых - организация, безопасность, доступность

Слушайте в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

На дворе последние дни мая. На пороге лето. С 27 мая стартуют смены в пришкольных лагерях с дневным пребыванием, с 30 мая – в загородных. В официальных сообщениях говориться, что будет организовано 16 профильных смен в загородных лагерях и 80 – в пришкольных, в лагерях будут трудиться около 3 тысяч человек. Ежегодно в разных субъектах страны в летний период случаются различные происшествия во время детского отдыха как в государственном, так и в частном секторе этой сферы. Надеемся в нашем регионе всё пройдет штатно. 

Какие усилия предприняли власти, чтобы подготовить детский летний отдых? Насколько путевки доступны среднестатистической псковской семье? Много ли льготников и кто они? Насколько тщательно отбирается персонал и воспитатели? В каких условиях будут жить дети во время смен? А также – чем могут заняться те ребята, которые проводят свои летние каникулы в городе – можно ли подрабатывать и как не попасть в летнее рабство? Об этом и многом другом расскажет наш сегодняшний эксперт – министр образования Псковской области Александр Сорокин. 

Начало программы в 13.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

