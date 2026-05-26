В Смоленске обсудили развитие молодежной политики Союзного государства при участии делегации Псковской области

Парламентские слушания парламентского Собрания Союза Беларуси и России на тему «О развитии молодежной политики Союзного государства» прошли в Смоленске. Псковскую область на слушаниях представлял министр молодежной политики региона Дмитрий Яковлев, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Участниками мероприятия стали депутаты парламентского Собрания, члены Совета Республики и депутаты палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, а также представители министерств, ведомств и научного сообщества двух стран. В ходе слушаний обсуждались ключевые вопросы будущего молодежи, подготовки молодых профессионалов и формирования духовно-нравственных ценностей.

В своем докладе, посвященном развитию международных гуманитарных связей с Республикой Беларусь, Дмитрий Яковлев подробно остановился на многолетней истории взаимодействия, включающей развитие межрегиональных связей и сотрудничество в сфере молодежной политики.

Псковская область является родиной Знамени Победы — штурмового флага 150-й Идрицкой стрелковой дивизии. В юбилейный 2025 год на территории региона был успешно реализован масштабный проект «Рожденное Знамя на Псковской земле», в рамках которого более 350 представителей Беларуси отправились в путешествие по историческим местам региона.

Кроме того, на площадках региона традиционно проходят масштабные поисковые вахты и экспедиции, причем количество поисковых отрядов из Беларуси год от года увеличивается. Флагманским ежегодным мероприятием Дмитрий Яковлев назвал Международную встречу ветеранов и участников партизанского движения на Кургане Дружбы в Себежском районе, в рамках которой действует Международный патриотический лагерь «Курган Дружбы» и Международный патриотический форум «Мы помним», по итогам которых в 2025 году молодежью разработаны совместные проекты. Одним из значимых стал совместный проект «Наши Герои» — серию видеороликов о семейных историях героев Великой Отечественной войны.

Отдельного внимания заслуживает взаимодействие в сфере студенческих отрядов и добровольчества. В 2024 году был организован первый Российско-Белорусский слет студенческих отрядов, результатом которого стало создание совместного добровольческого отряда «Поиск». Этому предшествовал успешный опыт участия псковских студентов в республиканском проекте «Автопоезд #Беларусь. Молодежь. Созидание» и последующая разработка проекта «Союзный десант», объединившего акции «Снежный десант РСО» и белорусский «Зимний маршрут». Первый этап «Союзного десанта» прошел в октябре 2024 года в Псковской области. Также в своем докладе министр анонсировал проведение в Пскове с 27 по 30 мая военно-спортивных игр «Наследники Победы» в рамках международных соревнований «Время героев», где примут участие команды из Витебской области Беларуси.

В завершение своего выступления Дмитрий Яковлев подчеркнул, что молодежь двух государств уже сегодня реализует совместные значимые проекты, участвует в международных форумах и слетах, а стартовавший 1 мая конкурс «Псковская область. Колыбель православия» призван укрепить духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения через знакомство с православными туристическими маршрутами региона. Участники слушаний сошлись во мнении, что системная работа по всем обозначенным направлениям является залогом успешного будущего Союзного государства.

Высокую оценку работе Псковской области в ходе слушаний дала заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова. Она особо отметила, что Псковский государственный университет заключил консорциум с университетами Республики Беларусь, что позволяет проводить ряд совместных мероприятий на территории Псковской области, в том числе на площадке областного центра «Истоки».