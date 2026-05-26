В Госдуме напомнили о возможности получить оплату больничного в отпуске

Сотрудник может прервать административный отпуск и вернуться к работе «на бумаге», чтобы получить оплату больничного. Об этом 26 мая рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев из фракции ЛДПР.

«Ко мне на приемы приходят люди, которые неделями болели в отпуске за свой счет, терпели, не обращались к врачам, потому что думали: «Всё равно не оплатят». Это заблуждение. Если вы заболели, вы имеете полное право прервать административный отпуск, на бумаге вернуться к работе и оформить больничный. Деньги за дни болезни вам обязаны выплатить», — заявил он «РИА Новости».

Отмечается, что законодательство не запрещает сотруднику выходить из отпуска за свой счет досрочно. В то же время работодатель не вправе запретить человеку принять соответствующее решение.