Дожди с грозой и до +16 градусов прогнозируют 27 мая в Псковской области

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 27 мая, сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будут идти кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы. Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывистый. Температура воздуха по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днем от +11 до +16 градусов.

Атмосферное давление низкое.

Напомним, прохладная погода с кратковременными дождями сохранится в Пскове в последние весенние дни.

Солнечная и преимущественно сухая погода с температурой до +20 градусов ожидается в Пскове 1 июня.