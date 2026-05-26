В МВД предупредили о заражающем вирусами гаджет «бесплатном VPN»

Мошенники начали распространять банковский троян и загрузчик вредоносного программного обеспечения под видом бесплатных VPN-сервисов. Об этом 26 мая сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Обнаружен очередной «бесплатный VPN», вместо которого на устройство пользователя устанавливается вредоносное программное обеспечение. Под видом VPN-сервиса распространяются банковский троян и загрузчик дополнительного вредоносного ПО», — говорится в сообщении.

После установки такая программа получает доступ к СМС-сообщениям, пуш-уведомлениям и конфиденциальным данным банковских приложений, пишут «Известия». Кроме того, троян способен в фоновом режиме загружать на смартфон другие вредоносные модули без ведома владельца.

Как отметили в МВД, бесплатные сервисы из сторонних источников регулярно используются преступниками как канал для массового заражения цифровых устройств. В управлении подчеркнули, что подобные программы позволяют злоумышленникам полностью контролировать банковскую активность жертвы.

В качестве меры предосторожности киберполиция рекомендует устанавливать приложения исключительно из официальных магазинов. При этом специалисты ведомства уточнили, что даже использование проверенных площадок не гарантирует стопроцентную безопасность пользователя.