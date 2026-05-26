 
Общество

В Великих Луках стартовали последние звонки

0

Сегодня, 26 мая, в Великих Луках проходят праздничные линейки в честь окончания учебного года. Одно из первых мероприятий состоялось в Педагогическом лицее: праздник последнего школьного звонка для выпускников 11 и 9 классов начался в 10:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото: администрация города Великие Луки

С окончанием учебного года от имени главы города Великие Луки Николая Козловского выпускников поздравил его заместитель, депутат Великолукской городской Думы Денис Мунштуков. Также с тёплыми словами к выпускникам обратились управляющая делами городской администрации Наталья Ильина, представитель управления образования Тахмина Шарапова и директор лицея Алёна Константинова.

По традиции подарок старшеклассникам подготовили первоклассники и ученики 7-го класса. Также выпускникам вручили «самолетики пожеланий». Кульминацией праздника стала церемония последнего звонка и слова благодарности родной школе, учителям и родителя от выпускников.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026