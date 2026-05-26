В Великих Луках стартовали последние звонки

Сегодня, 26 мая, в Великих Луках проходят праздничные линейки в честь окончания учебного года. Одно из первых мероприятий состоялось в Педагогическом лицее: праздник последнего школьного звонка для выпускников 11 и 9 классов начался в 10:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

С окончанием учебного года от имени главы города Великие Луки Николая Козловского выпускников поздравил его заместитель, депутат Великолукской городской Думы Денис Мунштуков. Также с тёплыми словами к выпускникам обратились управляющая делами городской администрации Наталья Ильина, представитель управления образования Тахмина Шарапова и директор лицея Алёна Константинова.

По традиции подарок старшеклассникам подготовили первоклассники и ученики 7-го класса. Также выпускникам вручили «самолетики пожеланий». Кульминацией праздника стала церемония последнего звонка и слова благодарности родной школе, учителям и родителя от выпускников.