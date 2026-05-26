Власть должна являться слепком общества, а не замкнутой группой профессиональных политиков — Сергей Вострецов

В условиях специальной военной операции и роста социальной напряжённости в обществе усиливается обсуждение вопроса о представительстве и расходах на парламент. Председатель объединения профсоюзов России «СОЦПРОФ» Сергей Вострецов обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с предложением пересмотреть подход к финансированию депутатского корпуса. В своём обращении он подчеркнул, что сложившаяся ситуация, при которой сотни парламентариев находятся на полном бюджетном обеспечении, вызывает недовольство среди граждан и подрывает доверие к власти. В связи с этим Сергей Вострецов предложил ряд мер, направленных на снижение бюджетных расходов и повышение справедливости в системе народного представительства, в своем Telegram-канале.

«Люди труда не понимают и не принимают ситуацию, при которой сотни парламентариев всех уровней находятся на полном бюджетном обеспечении в то время, когда вся страна напрягает силы. Такой порядок вещей усиливает недоверие к власти и подрывает моральный фундамент национального единства», — отметил Сергей Вострецов.

В связи с этим он предложил две ключевые меры. Первая — перевести на постоянную оплачиваемую основу не более тридцати процентов состава Государственной Думы и Совета Федерации. По словам председателя СОЦПРОФ, остальные депутаты и сенаторы должны осуществлять свои полномочия без ежемесячного денежного вознаграждения из бюджета, совмещая парламентскую деятельность с основной работой. Это не ослабит парламент, но позволит вернуть законодателей ближе к реальной жизни.

Вторая мера — законодательно закрепить квотирование депутатских мандатов по трём основным социальным группам: люди труда, интеллигенция и представители малого и среднего бизнеса.

«Власть должна являться слепком общества, а не замкнутой группой профессиональных политиков, существующих за счёт государственного бюджета», — подчеркнул Сергей Вострецов.

Он также сообщил, что обе предложенные меры получили поддержку в трудовых коллективах. Их реализация, по его мнению, позволит высвободить значительные бюджетные средства, которые необходимы для нужд фронта и социальной поддержки граждан.