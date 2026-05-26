 
Общество

В Минпросвещения перечислили льготные категории для горячего питания в школах

Ученики первых-четвертых классов, дети из многодетных семей, семей участников специальной военной операции (СВО), а также учащиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют право на бесплатное горячее питание в российских школах. Об этом сообщила эксперт Минпросвещения РФ Валентина Иванова.

«Бесплатное горячее питание для учащихся первых-четвертых классов предоставляется в соответствии с поручением президента России», — сказала Валентина Иванова.

Директор Федерального центра мониторинга питания обучающихся уточнила, что обеспечение горячими завтраками и обедами в начальной школе финансируется за счет федеральных субсидий, к которым добавляются средства региональных и муниципальных бюджетов.

«Также бесплатное питание предоставляется льготным категориям обучающихся. К ним относятся дети из многодетных семей, дети, требующие индивидуального подхода к организации питания, а также дети с ограниченными возможностями здоровья по различным нозологическим группам», – отметила эксперт.

Особое внимание, по словам Валентины Ивановой, уделяется рационам школьников из семей, чьи отцы или матери участвуют в СВО, пишет РИА Новости. Кроме того, она подчеркнула, что меню в учебных заведениях должно строго соответствовать санитарным правилам и нормам по калорийности, массе порции горячего завтрака и обеда, чтобы обеспечивать детский организм всеми необходимыми питательными веществами.

