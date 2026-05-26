 
Общество

В великолукской школе №7 имени Антона Злобина прошёл последний звонок

0

В этом году Великолукская школа №7 имени Антона Злобина торжественно отметила выпуск сразу двух 11 классов. Мероприятие состоялось на Летней эстраде, сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Фотографии: пресс-служба администрации города Великие Луки

Праздничную линейку открыл парад выпускников, после которого звучал Государственный гимн Российской Федерации. С напутственными словами к выпускникам обратилась директор школы Наталья Демиховская. Она пожелала ребятам успешной сдачи экзаменов и уверенных шагов в будущем.

От имени главы города Великие Луки с поздравлениями выступил депутат Великолукской Городской Думы Дмитрий Белюков. Он также вручил директору школы букет цветов.

С теплыми словами к учащимся обратился и глава администрации города Андрей Беляев. Он поблагодарил педагогический коллектив учреждения за добросовестный труд и пожелал выпускникам удачи на государственных экзаменах, отметив, что Великие Луки ждут на своих предприятиях, в организациях и учреждениях молодых квалифицированных специалистов.

 

Программа праздника включала творческие номера в исполнении выпускников, а в завершение мероприятия прозвенел последний звонок — символ прощания со школой и начала нового жизненного этапа для выпускников.

Напоминаем, в Великих Луках стартовали последние звонки.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Белюков Дмитрий Анатольевич

Белюков Дмитрий Анатольевич

Депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК

Беляев Андрей Геннадьевич

Беляев Андрей Геннадьевич

Глава администрации Великих Лук

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026