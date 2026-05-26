В великолукской школе №7 имени Антона Злобина прошёл последний звонок

В этом году Великолукская школа №7 имени Антона Злобина торжественно отметила выпуск сразу двух 11 классов. Мероприятие состоялось на Летней эстраде, сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Фотографии: пресс-служба администрации города Великие Луки

Праздничную линейку открыл парад выпускников, после которого звучал Государственный гимн Российской Федерации. С напутственными словами к выпускникам обратилась директор школы Наталья Демиховская. Она пожелала ребятам успешной сдачи экзаменов и уверенных шагов в будущем.

От имени главы города Великие Луки с поздравлениями выступил депутат Великолукской Городской Думы Дмитрий Белюков. Он также вручил директору школы букет цветов.

С теплыми словами к учащимся обратился и глава администрации города Андрей Беляев. Он поблагодарил педагогический коллектив учреждения за добросовестный труд и пожелал выпускникам удачи на государственных экзаменах, отметив, что Великие Луки ждут на своих предприятиях, в организациях и учреждениях молодых квалифицированных специалистов.

Программа праздника включала творческие номера в исполнении выпускников, а в завершение мероприятия прозвенел последний звонок — символ прощания со школой и начала нового жизненного этапа для выпускников.

